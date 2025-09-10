كتب- محمد سامي:

قال فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن التحالف الانتخابي الذي يخوضه حزبه حاليًّا يختلف عن التحالف السياسي، مشيرًا إلى أن التحالف الانتخابي ليس بالضرورة أن يضم برنامجًا واحدًا أو أن يستمر داخل البرلمان، بينما التحالف السياسي يفرض ذلك.

وأضاف زهران، خلال حواره ببرنامج "الطريق إلى البرلمان"، الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات موقع مصراوي، أن أي حوار أو تفاوض بين الأطراف المشاركة في التحالف يكون مبنيًّا بشكل واضح على "موازين القوى".

وأكد أن المفاوضات لا تكون حادة أو تتضمن أي نوع من الشجار، لأن المفاوض الذكي يدرك وزن حزبه السياسي، ويطلب ما يستحقه على طاولة المفاوضات.

وتابع أن الحزب القوي هو الذي يتمتع بخطاب مختلف، وأداء متماسك، ويكون له وزن سياسي حقيقي.

وأوضح رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن هذا الوزن هو الذي يترجم إلى مكاسب في أي تحالف انتخابي.

وفي إجابة على سؤال حول رضاه عن حصة حزبه في انتخابات مجلس الشيوخ، قال زهران: "بالتأكيد أنا لست راضيًّا، وأعتقد جازمًا أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كان يستحق أكثر من ذلك"، مشددًا على أن عدم الرضا هذا لا يعني الانسحاب من المشهد السياسي، بل هو نقطة انطلاق للمضي قدمًا والبناء عليها.

وأكد رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الهدف هو تحقيق النجاح، الذي يُقاس بمدى قدرة الحزب على الالتزام بالترتيب الذي جاء من لجانه الداخلية، والتمسك بمبادئه في المفاوضات.