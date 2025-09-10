إعلان

تراخيص المحال العامة.. إجراءات جديدة من التنمية المحلية لتعزيز الشفافية

06:10 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة اتخذت حزمة من الإجراءات لتطوير وتحديث منظومة المحال العامة بما يحقق الشفافية والسرعة في تقديم الخدمات للمواطنين.

وأوضحت الوزيرة، أنه تم توحيد متطلبات الترخيص ووضع مواصفات موحدة للاشتراطات اللازمة، إلى جانب تحصيل الرسوم عبر المراكز التكنولوجية، بما يسهم في تقليل التعاملات الورقية وتبسيط الإجراءات.

وأضافت أن النظام الجديد يضمن اختصار زمن إصدار الموافقات من خلال تحديد مدد زمنية لكل مرحلة حتى الحصول على الترخيص النهائي، فضلًا عن إعداد كود خاص بالمحال العامة يتضمن الاشتراطات والتعريفات الفنية، والتدريب على وسائل الحماية من أخطار الحريق.

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم منح العاملين في مراكز الترخيص صفة الضبطية القضائية، بما يضمن متابعة تنفيذ القوانين والاشتراطات المنظمة لعمل المحال العامة بفاعلية أكبر.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من الرئاسة المصرية على استهداف قيادات حماس في قطر

الكشف عن نسخة جديدة وكاملة من مرسوم كانوب لـ"بطليموس الثالث" بالشرقية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

منال عوض التنمية المحلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
وزير السياحة يبحث مع NG Hotels التركية فرص الاستثمار الفندقي في مصر

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

قطر: أمريكا أبلغتنا بالهجوم الإسرائيلي بعد وقوعه بـ10 دقائق
* قطر تكذّب البيت الأبيض
السيسي: دعم مصر الكامل لما تتخذه قطر من إجراءات لحماية أمنها
ترامب لأمير قطر بعد الهجوم الإسرائيلي: هذا الأمر لن يتكرر على أراضيكم
عاجل - حماس تؤكد فشل اغتيال قادتها في الدوحة