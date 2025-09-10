كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة اتخذت حزمة من الإجراءات لتطوير وتحديث منظومة المحال العامة بما يحقق الشفافية والسرعة في تقديم الخدمات للمواطنين.

وأوضحت الوزيرة، أنه تم توحيد متطلبات الترخيص ووضع مواصفات موحدة للاشتراطات اللازمة، إلى جانب تحصيل الرسوم عبر المراكز التكنولوجية، بما يسهم في تقليل التعاملات الورقية وتبسيط الإجراءات.

وأضافت أن النظام الجديد يضمن اختصار زمن إصدار الموافقات من خلال تحديد مدد زمنية لكل مرحلة حتى الحصول على الترخيص النهائي، فضلًا عن إعداد كود خاص بالمحال العامة يتضمن الاشتراطات والتعريفات الفنية، والتدريب على وسائل الحماية من أخطار الحريق.

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم منح العاملين في مراكز الترخيص صفة الضبطية القضائية، بما يضمن متابعة تنفيذ القوانين والاشتراطات المنظمة لعمل المحال العامة بفاعلية أكبر.

