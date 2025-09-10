قصور الثقافة تطلق مسابقة لاختيار أفضل النصوص الدرامية القصيرة جدًا

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، عن إطلاق مسابقة جديدة لاختيار أفضل النصوص الدرامية القصيرة جدًا، وذلك في إطار مبادرة "جيل واع.. وطن أقوى" التي تنفذها وزارة الثقافة بهدف تعزيز الوعي الوطني وتنمية الإبداع لدى الشباب.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع الكتاب الشباب على تقديم أعمال درامية قصيرة في قالب كوميدي ساخر لا تتجاوز مدتها دقيقة ونصف، تتناول موضوعات مجتمعية مهمة مثل: مكافحة التلوث والفساد، ترسيخ قيم الصدق والتعاون والتكافل، نبذ التطرف، أهمية التعليم والثقافة، استثمار الوقت، العمل الجماعي، مخاطر الإنترنت، والحفاظ على الممتلكات العامة.

وتسمح شروط المسابقة بتقديم خمسة نصوص كحد أقصى لكل متسابق، على أن تصل الأعمال المشاركة إلى الإدارة العامة للثقافة السينمائية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم قبل يوم 30 سبتمبر الجاري.

وتبلغ قيمة الجوائز 10 آلاف جنيه للمركز الأول، و7 آلاف للثاني، و5 آلاف للثالث، على أن يتم تحويل النصوص الفائزة إلى سلسلة من الأفلام التوعوية القصيرة التي تنفذها الإدارة العامة للثقافة السينمائية، بما يسهم في دعم الإبداع الشبابي وتقديم قضايا المجتمع برؤية مبتكرة وهادفة.

وتأتي هذه المسابقة ضمن أنشطة مبادرة "جيل واع.. وطن أقوى" التي تشمل عروضًا مسرحية وأمسيات شعرية ومعارض تشكيلية وقوافل ثقافية وندوات فكرية ومسابقات متنوعة، في إطار دور الثقافة والفنون كركيزة لبناء وعي وطني مستنير وتعزيز انتماء الشباب.

