وزير السياحة: مصر تتبنى خططًا مبتكرة لزيادة أعداد السائحين

كتبت- داليا الظنيني:

قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن مصر تمتلك مقومات سياحية فريدة وتنوعًا كبيرًا في الأنشطة التي تقدمها للسائحين، موضحًا أن الوزارة تعمل على دمج هذا التنوع في برامج السائحين لجعل زيارتهم أكثر ثراءً.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، كشف فتحي عن جهود الوزارة التسويقية، مشيرًا إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في الحملات الدعائية.

وأضاف أن هناك خططًا تسويقية مُحدّدة لكل سوق سياحي، حيث يتم التركيز على المنتجات التي تجذب السائحين من كل بلد.

وأشار إلى أن مصر تستحق استضافة أعداد أكبر من السائحين، مؤكدًا وجود تحدٍ في استيعاب الرحلات الجوية في الأوقات التي يفضلها السياح.

وبخصوص القطاع الفندقي، ذكر فتحي أنه تم تشغيل 5500 غرفة فندقية جديدة منذ بداية العام، مع آمال بإضافة 6000 غرفة أخرى بحلول نهاية العام. ولتحقيق هذا الهدف، تعمل الوزارة على طرح فكرة "بنك الفرص الاستثمارية" لتشييد فنادق جديدة، مع تقديم حوافز للمستثمرين.

كما أكد أن الوزارة تنسق مع الجهات الحكومية الأخرى لميكنة إجراءات إنشاء الفنادق وتسهيلها. ولفت إلى أن الخبراء في مجال السياحة يفضلون شراء الفنادق المغلقة، لإدراكهم لقيمة استثمارها وقدرتهم على إدارتها بنجاح.