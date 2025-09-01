تصل للحبس.. متحدث الصحة: انتحال صفة طبيب يُعد جريمة وهذه عقوباتها

كتبت- داليا الظنيني :

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن انتحال صفة الطبيب يُعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة تصل إلى سنتين أو بغرامة مالية، وفي حال تسبب المنتحل في أي مشكلة صحية نتيجة تدخل جراحي، يمكن أن تزيد العقوبة إلى الحبس من 3 إلى 10 سنوات.

وأوضح عبدالغفار، خلال تصريحات على قناة إكسترا نيوز، أن وزارة الصحة تنفذ حملات تفتيش دورية ومفاجئة على المنشآت الطبية الحكومية والخاصة لضبط المخالفين، مشيرًا إلى أن وزير الصحة يقوم بزيارات مفاجئة للمستشفيات في مختلف المحافظات للتأكد من جودة الخدمات المقدمة

وشدد على أهمية دور المواطن في التحقق من تراخيص الأماكن ومقدمي الخدمة الصحية، مضيفا أن طلب المريض الاطلاع على ترخيص المنشأة أو الطبيب ليس أمرًا معيبًا، بل هو حق أساسي يضمن سلامته.

وأشار إلى أن هذه الجريمة تحدث في جميع أنحاء العالم، بمتوسط يتراوح بين 5 إلى 10 حالات سنويًا على المستوى العالمي.