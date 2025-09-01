كتب- عمرو صالح:

تفقد إبراهيم صابر محافظ القاهرة انتظام العمل بموقف أحمد حلمي بعد نقل ١٢ خط ميكروباص من المواقف العشوائية التي كانت متواجدة أعلي كوبري الليمون بميدان رمسيس إليه.

وأكد صابر أن الخطوط التي تم الانتهاء من نقلها بالفعل إلى الموقف الحضاري بأحمد حلمى تخدم اسكندرية، وبنها، وسوهاج، واسيوط، والمنيا، والفيوم، والمنصورة، وبنى سويف، وطنطا، والمحلة وبورسعيد، والإسماعيلية .

وشدد صابر على الأجهزة التنفيذية بضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الاشغالات مرة أخرى والحفاظ على الشكل الحضاري للمكان.

وكانت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد انتهت صباح اليوم بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون بمديرية أمن القاهرة من نقل ما يقارب ١٠٠٠ سيارة ميكروباص المتواجدين بمواقف عشوائية أعلى كوبرى الليمون، بميدان رمسيس إلى موقف أحمد حلمي وذلك فى إطار جهود الدولة لإعادة تخطيط الميدان .

وأضاف صابر، أن الفترة القادمة ستشهد عملية إخلاء لكافة اشغالات الباعة وسيارات الأجرة من ميدان رمسيس، ونقلها إلى أماكن حضارية ضمن أعمال إعادة الانضباط للمنطقة.

