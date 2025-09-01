كتب- محمد سامي:

بعث الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1447 هـ.

وجاء فيها:

السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي

رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة

يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهاني بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، داعياً الله أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والعطاء وعلى مصر وشعبها العظيم بكل الخير والبركات.

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى العطرة لميلاد خير البشر محمد صلوات الله عليه وسلامه ، يؤكدون عزمهم الراسخ وإرادتهم الصلبة على مواصلة العمل والتضحية في سبيل الله ثم الوطن، متمسكين بعقيدتهم الراسخة في الدفاع عن أمن مصر القومي وصون حدودها ومقدرات شعبها العظيم فى ظل ما تشهده المنطقة من تهديدات وتحديات.

إننا نجدد العهد لسيادتكم أن تظل القوات المسلحة درع مصر الواقي وحصنها المنيع، يحمل رجالها على عاتقهم شرف حماية الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات، واقفين خلف قيادتكم الوطنية الحكيمة، ماضين في أداء رسالتنا المقدسة حتى تظل مصر قوية منيعة تنعم بالأمن والاستقرار.

والله أسأل أن يوفقكم لما فيه خير مصر وشعبها.

وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وبعث الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقيات تهنئة لكل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ووزير الأوقاف وفضيلة مفتى الجمهورية.

وأصدر الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بالإضافة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة والعاملين المدنيين بوزارة الإنتاج الحربى بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

كما أصدر الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بالإضافة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بهذه المناسبة.