رئيس الوزراء يُهنئ شيخ الأزهر بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف

03:59 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

كتب- محمد نصار:

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وعبر رئيس مجلس الوزراء، في برقيته، عن تقديم أخلص التهاني وأطيب التمنيات لفضيلة شيخ الأزهر بهذه المناسبة العطرة، داعيًا المولى عز وجل أن يعيدها على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر وشعوب الأمتين العربية والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بالخير والتقدم والازدهار.

