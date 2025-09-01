إعلان

الأزهر يُعزِّي الشعب الأفغاني في ضحايا الزلزال المدمِّر

02:58 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

أحمد الطيب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:


تقدّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعب الأفغاني الشقيق، في ضحايا الزلزال المدمِّر الذي ضرب شرق البلاد، وأسفر عن مئات القتلى وآلاف المصابين والجرحى.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن كامل تضامن الأزهر مع أفغانستان في هذا المصاب الجلل، ويتقدَّم بخالص العزاء إلى أسر الضحايا، سائلًا المولى -عزَّ وجلَّ- أن يتغمَّد الضحايا برحمته الواسعة، ويُلهم ذويهم الصبر والسُّلوان، وأن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

اقرأ أيضًا:

وزير العمل لمصراوي: بدء تطبيق قانون العمل الجديد اليوم -(تفاصيل)

ما الفئات المحرومة من إجازة المولد النبوي الشريف 2025؟

شبورة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية المسيطرة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ضحايا الزلزال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

250 جنيهًا للسكني و5 أضعاف للتجاري.. بدء تطبيق زيادات الإيجار القديم
محيي الدين: أعمق أزمات اقتصاد مصر لا تزال قائمة.. وأقترح الإصلاح بعيدا عن صندوق النقد
"التعليم" تعلن موعد إتاحة الكتب الإلكترونية لطلاب الثانوية 2026
بعد قرار المركزي.. البنوك تتسابق لخفض الفائدة- تغطية خاصة
"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة