الأزهر يُعزِّي الشعب الأفغاني في ضحايا الزلزال المدمِّر

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:



تقدّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعب الأفغاني الشقيق، في ضحايا الزلزال المدمِّر الذي ضرب شرق البلاد، وأسفر عن مئات القتلى وآلاف المصابين والجرحى.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن كامل تضامن الأزهر مع أفغانستان في هذا المصاب الجلل، ويتقدَّم بخالص العزاء إلى أسر الضحايا، سائلًا المولى -عزَّ وجلَّ- أن يتغمَّد الضحايا برحمته الواسعة، ويُلهم ذويهم الصبر والسُّلوان، وأن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

