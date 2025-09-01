كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن حاجة الإدارة المركزية لجودة الرعاية الصحية بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة إلى عدد من الصيادلة لمشروعات ومبادرات الصحة العامة.

وقالت الوزارة في منشورها، إنه سيتم الاحتياج إلى صيدلي مسئول و2 صيادلة كأعضاء فنيين للدعم اللوجيستي لمشروعات ومبادرات الصحة العامة للعمل على المستوى المركزي والطرفي، عن طريق الندب أو الإعارة من الجهات والمنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان وذلك للعمل في مجال الدعم اللوجيستي وسلاسل الإمداد.

وحددت الوزارة شروط التقديم، بأن يكون المتقدم :

* حاصلاً على درجة البكالوريوس في الصيدلة

* حاصلاً على دراسات عليا أو برامج تدريبية متخصصة في أحد المجالات ذات الصلة بطبيعة العمل، مثل: الدعم اللوجيستي، سلاسل الإمداد، المخازن.

* العمل بمجالات سلاسل الإمداد، والدعم اللوجيستي، وإجراءات الفحص، والإفراج والتخليص | الجمركي، لمدة لا تقل عن 7 أعوام لمدير الوحدة - 3 أعوام للأعضاء الفنيين)

* إجادة العمل على الحاسب الآلي (word-excel-Powerpoint)

* إجادة اللغة الإنجليزية

* اجتياز المقابلة الشخصية

كما طلبت الوزارة من المتقدمين بيان حالة معتمد من جهة العمل موضحًا به الموقف من الجزاءات، بالإضافة إلى السيرة الذاتية.

وعلى من يرغب في التقدم إرسال نسخة من المستندات المطلوبة إلى البريد الإلكتروني "healthcare_quality@mohp.gov.eg" في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ الإعلان.