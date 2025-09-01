محافظ المنوفية يتفقد فعاليات مسابقة "دولة التلاوة" بشبين الكوم

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، سير فعاليات التصفيات الأولية لمسابقة «دولة التلاوة» بالمجموعة الرابعة، بالمركز الثقافي الإسلامي بمدينة شبين الكوم.

وتُقام فعاليات التصفيات الأولية لمسابقة "دولة التلاوة" بالمجموعة الرابعة، بمشاركة مديريات: أسيوط، سوهاج، المنيا، والوادي الجديد.

وبحسب بيان لوزارة الأوقاف، الاثنين، استمع المحافظ لعدد من المتسابقين خلال فعاليات المسابقة، مثمنًا الجهود المبذولة في دعم ورعاية حفظة كتاب الله عز وجل، ومؤكدًا أن هذه المسابقة تعد منبرًا مهمًا لاكتشاف المواهب القرآنية المتميزة، بما يسهم في تعزيز روح الانتماء الديني والوطني.

وأشار إلى أن رعاية هذه المسابقة تأتي في إطار الاهتمام المتواصل من الدولة المصرية بالقرآن الكريم وأهله، وتشجيع النشء والشباب على الارتباط به حفظًا وتلاوة وتدبرًا، بما يعكس الصورة الحضارية لمصر في نشر القيم النبيلة.

كما أشاد محافظ المنوفية بجهود الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في إطلاق وتنظيم مسابقة «دولة التلاوة»، وما وفره من رعاية وعناية بالقراء والحفظة، مؤكدًا أن هذه المبادرة القرآنية تعكس دور الوزارة الرائد في خدمة القرآن الكريم ونشر رسالة الوسطية والاعتدال.

اقرأ أيضًا:

وزير العمل لمصراوي: بدء تطبيق قانون العمل الجديد اليوم -(تفاصيل)

ما الفئات المحرومة من إجازة المولد النبوي الشريف 2025؟

شبورة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية المسيطرة