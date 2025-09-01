كتب- حسن مرسي:

علق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، على تطورات الوضع المائي في حوض النيل، مشيرًا إلى أن فيضان النيل الأزرق في طريقه حالياً إلى السودان ومصر.

وقال شراقي في منشور عبر صفحته على موقع فيسبوك: "بعد امتلاء بحيرة سد النهضة بنحو 64 مليار متر مكعب، ومازلنا في منتصف موسم الفيضان، والأمطار مستمرة ومتوسط الإيراد اليومي عند سد النهضة 400 مليون متر مكعب".

وأضاف أستاذ الموارد المائية أن مياه الفيضان تمر عبر سد النهضة من خلال 3 مسارات رئيسية: التوربينات وعددها 13، وبوابات المفيض وعددها 8، والمفيض العلوي بدون بوابات.

وتابع شراقي: "نظرًا لانخفاض الأمطار في النصف الأول من الموسم، فقد فتحت إثيوبيا مؤخراً بوابات المفيض العلوي لمدة يومين للتخلص من جزء من مخزون البحيرة بدون إنتاج كهرباء".

وأشار إلى أن الإيراد اليومي الحالي يتراوح بين 300 - 400 مليون متر مكعب، والتي لابد من تصريفها حتى وإن لم يتم تشغيل التوربينات.

وأكد الخبير المائي أن المياه المتدفقة من سد النهضة تتجه إلى السودان ومصر، حيث تم تخزين جزء منها في بحيرة سد الروصيرص بالسودان، بينما يمر الجزء الأكبر في اتجاهه إلى مصر، متوقعًا زيادة منسوب بحيرة ناصر هذا الأسبوع.