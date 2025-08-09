شيخ عموم المقارئ المصرية يتقدم بأوراق ترشحه على منصب نقيب القراء

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

بدأت صباح السبت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم أعمالها فى تلقى طلبات الترشح من قراء القرآن على مقعد النقيب وأعضاء مجلس الإدارة.

وشهد مقر النقابة إقبالا كبيرا من كبار قراء القرآن الذين تقدموا بأوراق ترشحهم للجنة القضائية المشرفة على العملية الإنتخابية، حيث تعد هى المرة الأولى فى عمر النقابة منذ إنشائها فى عام ١٩٨٣م أن تخضع فيها النقابة للإشراف القضائى الكامل.

وتقدم فى اليوم الأول لفتح باب الترشح الشيخ محمد صالح حشاد (نقيب القراء، شيخ عموم المقارئ المصرية) على مقعد النقيب، كما تقدم عدد ٢٨ شيخا للعضوية منهم المشايخ: محمود الخشت، صديق المنشاوى، عبد الباسط عمارة، محمد عبد الموجود، طه النعمانى، أحمد فرج الله الشاذلى، أحمد عوض أبو فيوض، محمد يحيى الشرقاوى، عبد الفتاح الطاروطى، محمد محروس طلبة، ياسر عبد الباسط، محمد ناصف سلطان، إبراهيم الرفاعى، ماهر الفرماوى، حسين الإسكندرانى، حسين السويفى، عبد اللطيف العزب وهدان، السيد الغيطانى، محمود على حسن، خضر أحمد مصطفى، وليد السيد عبد الشافى، محمد بسيونى عوض، د. محمد محى الدين، محمد نجيب عارف، شحاتة العزاوى، محمد سالم عامر، محرم العطار وآخرين.

وكانت النقابة قد أعلنت عن فتح باب التقديم فى الفترة من ٩ إلى ١٤-٨-٢٠٢٥م، وعقد جمعية عمومية عادية لاختيار النقيب وأعضاء مجلس الإدارة يوم ٣٠ أغسطس القادم، وذلك بمقر النقابة الجديد الكائن -بملحق مسجد الرحمن بجوار نادى طلائع الزيتون بحدائق الزيتون - القاهرة-

على تجرى الانتخابات بإشراف قضائى كامل حسب توجيهات الدكتور أسامة الأزهريّ وزير الأوقاف فى الجمعية العمومية العادية المعلن عنها يوم السبت الموافق للثلاثين من أغسطس ٢٠٢٥م..

ولاقت فكرة الإشراف القضائي على انتخابات نقابة القبول بين أهل القرآن جميعا، مما جعل الشيخ محمد حشاد نقيب القراء وجميع أعضاء مجلس إدارة نقابة القراء يعربون عن سعادتهم البالغة بالإشراف القضائي.