وزيرة البيئة تنعى عامل نظافة توفي أثناء تأدية عمله بالزقازيق

09:33 م السبت 09 أغسطس 2025

الدكتورة منال عوض

كتب- محمد نصار:

أعربت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد سعيد محمد عبد الحميد السيد عابدين، أحد العاملين بقطاع تحسين البيئة بحي ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية، والذي وافته المنية إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف مفاجئ بعضلة القلب أثناء تأدية مهامه، مؤكدة أن الفقيد كان نموذجًا للعطاء والإخلاص والتفاني في العمل.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن عمال النظافة يمثلون ركيزة أساسية في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والقرى، فهم الجنود المجهولون الذين يعملون في صمت من أجل بيئة نظيفة وصحية للمواطنين.

وأضافت أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية هذه الفئة وتقدير دورها الحيوي، من خلال تحسين أوضاعهم وتوفير بيئة عمل آمنة تحفظ كرامتهم وتضمن سلامتهم أثناء أداء مهامهم اليومية.

كما تقدمت الوزيرة بخالص العزاء لأسرة الفقيد وزملائه في قطاع النظافة، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

