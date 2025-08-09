كتب- محمد أبو بكر:

كشف الكاتب الصحفي أسامة الدليل، عن رؤيته للأوضاع الراهنة على الحدود المصرية مع قطاع غزة، مؤكدًا أن المشهد الإقليمي تحيط به "غابة من الأكاذيب والخداع"، وأن الوقت قد حان لطرح الحقائق كاملةً أمام الرأي العام؛ خصوصًا ما يتعلق بطبيعة الجيرة بين مصر وغزة، والمعابر الحدودية، والتحديات الأمنية التي تواجهها الدولة المصرية.

وقال أسامة الدليل: "الحقيقة إن احنا عايشين في غابة كبيرة من الأكاذيب والخداع وخداع النفس، وعندما تحدثني عن جيرة مصر لقطاع غزة، طب الأول نعرف شوية حقائق كده، والحقائق دي لازم الرأي العام يعرفها علنًا من الآن".

وأضاف الكاتب الصحفي، خلال لقائه عبر قناة "العربية"، مستعرضًا خريطةً في يده: "على سبيل المثال، هذه خريطة الجوار، غزة، هل ترون حجم غزة؟ النقطة الحمراء هي القدس التي يقولون إنهم يدافعون عنها، والخط هذا هو حدودي مع إسرائيل، فهل تريدني أن أقوم بعمل عنيف هنا وأترك للإسرائيلي 245 كيلومترًا ليدخل بها إلى داخل سيناء؟ مَن العاقل الذي يقول هذا الكلام؟ أين المنطق؟ هل تريدني أن أفتح مواجهةً عنيفةً هنا لخوض حرب شاملة على طول الـ245 كيلومترًا؟ مَن يجيب؟".

وتابع الدليل شارحاً الموقف: "المعبر مُخصص للأفراد، وهناك أمر آخر يجب أن يفهمه الناس جيدًا، وهو أن هناك ستة معابر مهمة: معبر إيرز، ومعبر العودة، وتحت إصبعي مباشرةً معبر كرم أبو سالم الذي لا علاقة لمصر به".

وأوضح الدليل: لازم يفهم الرأي العام أن أي معبر بري في العالم له نقطتان، نقطة على أرضك ونقطة على الأرض الثانية، حد بيدي خروج والثاني بيدي دخول، طيب أنا هافتح للناس، الناحية الثانية فيها مين؟ قُل لي مين في الناحية الثانية؟ والسؤال الأخطر، مَن الذي مكَّن إسرائيل من احتلال ممر فيلادلفيا اللي هو جوه أراضي غزة في أقل من ساعة ولم يطلق عليهم رصاصة واحدة حتى هذه اللحظة؟ ها؟ بيني وبين غزة شريط قاعد عليه قوات إسرائيلية بعمق أقل نقطة فيه 700 متر وأعلى نقطة فيه 2300 متر. حدخّل الحاجة للإسرائيلي ولا انت عايزني أعمل إيه؟ أعمل عمل عنيف؟ ها؟".

وقال الدليل في ما يخص الأنفاق: "الأنفاق كانت فعلاً موجودة هناك أنفاق بين مصر وغزة، ما الذي حدث ولماذا أغلقت؟ حضرتك عندك فكرة؟ عارف ليه أغلقت؟ ولا نقول قدام الرأي العام كيف تم تسريب السلاح والإرهاب إلى مصر في 2014 للدرجة التي دفعت القوات المسلحة إلى إغراق كامل الأنفاق وإغلاقها، لأن ده كان انتهاك للسيادة الوطنية المصرية".

وأكد الكاتب الصحفي أن "المظاهرات أمام سفارات مصر والأردن أهدافها مشبوهة"، مشددًا على أن "الـ300 كيلو دول هي شرف الأمة، دي 300 كيلو هي القضية الفلسطينية".

