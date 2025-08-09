كتب- محمد شاكر:

أكد الفنان الكبير أحمد آدم، أنه يقضي معظم وقته في القراءة أو مشاهدة قنوات مثل "ناشيونال جيوغرافيك" أو "ديسكفري" وبرامج الوثائقية والحياة البرية والغابات والنحل والحيوانات، قائلًا: "النمل ده مجنن أمي".

وقال "آدم" خلال حلقة من برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب مجدي الجلاد، رئيس تحرير "مجموعة أونا الإعلامية" التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، وشيفت): "إيه اللي يخلي سمكة صغيرة زي السردين تمشي 3000 كيلو ضد التيار عشان تروح تبيض في مياه عذبة وترجع؟ والبيض لما يفقس ويبقى سمك صغير، بيرجع تاني! سبحان الله، دي شرائع بتتسجل في الجينات.. دي شرائع! في حد بيتنظم كده!".

وواصل متحمسًا: "أما الطيور يا أخي.. فسبحان الله، الراس الصغيرة دي كابينة طيارة عندنا؛ دول عارفين الشمال والجنوب والاتجاهات؛ إيه اللي يخلي طيور صغيرة الحجم تمشي 3000 كيلو وترجع تاني؟ الحاجات دي بتبقى بتخليني أتأمل وأقرب من ربنا قوي".

وحل الفنان أحمد آدم، ضيفًا على الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، في الحلقة الثالثة من برنامج "أسئلة حرجة"، والتي تطرق خلالها إلى العديد من القضايا الفنية والسياسية، كما كشف العديد من الكواليس التي جمعته بعدد من النجوم وتذاع لأول مرة، أبرزها موقف مؤثر لفاروق الفيشاوي قبل وفاته، كما قام بالغناء لأول مرة على الهواء.

