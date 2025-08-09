الصحة: إحلال وتجديد 185 ماكينة غسيل كلوي وافتتاح 6 وحدات جديدة

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إحلال وتجديد أكثر من 185 ماكينة غسيل كلوي، وتوريد ما يزيد على 100 كرسي غسيل، إلى جانب افتتاح وتشغيل 6 وحدات غسيل كلوي جديدة في محافظات: أسوان، الفيوم، قنا، وسوهاج، خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك في إطار جهود تعزيز منظومة الرعاية الصحية لمرضى الفشل الكلوي.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الجهود تأتي تأكيدًا على التزام الدولة بتطوير خدمات رعاية مرضى الكلى، من خلال توفير خدمات علاجية آمنة وشاملة في جميع أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أن منظومة ميكنة جلسات الغسيل سجلت 3,355,893 جلسة، فيما وصل عدد المرضى المفعلين على النظام الإلكتروني إلى 52,453 مريضًا موزعين على 762 مركزًا للغسيل الكلوي على مستوى الجمهورية، وذلك لتحسين جودة الخدمة وتسهيل المتابعة الدقيقة للمرضى.

وأشار "عبد الغفار"، إلى دعم مستشفى أبو النمرس بالجيزة بـ35 ماكينة جديدة، وإحلال 5 ماكينات بمستشفى أطفيح، وتشغيل وحدة جديدة بمستشفى منفلوط بأسيوط تضم 42 جهازًا وسريرًا، إلى جانب تطوير وحدة أبو تشت العام بقنا بـ36 ماكينة وسريرًا، ودعم وحدة الحامول بكفر الشيخ بـ6 ماكينات، وتوريد 15 كرسيًا لمستشفى دسوق العام، و10 كراسٍ لمستشفى دكرنس بالدقهلية، و14 سريرًا لمستشفى طلخا المركزي، مع تجديد أجهزة بمستشفيات حميات حلوان، الزاوية، العباسية بالقاهرة، والفرافرة بالوادي الجديد.

وأكد الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة للشؤون العلاجية، أن الوزارة افتتحت وحدات جديدة لتقليل قوائم الانتظار، تشمل وحدة بلانة بأسوان، مركزي الحجر والغرق بالفيوم، وحدة أبو تشت بقنا، ووحدة المراغة بسوهاج بعد تطويرها، إلى جانب توسعة وحدة سوهاج العام بإضافة قاعة تضم 14 جهازًا، ليصل إجمالي الأجهزة إلى 65 جهازًا تخدم 390 مريضًا، وإضافة 6 ماكينات لمستشفى شبين الكوم بالقليوبية، و3 ماكينات لمستشفى أبو قير بالإسكندرية.

وأشار الدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى تطوير محطات معالجة المياه بوحدات الغسيل الكلوي، مع إنشاء محطات جديدة بمستشفيات التحرير وأبو النمرس بالجيزة، ورفع كفاءة محطة بمستشفى حميات المنصورة، وتوصيل محطة متنقلة لمستشفى ميت سلسيل بالدقهلية، وإحلال محطات بمستشفيات الشروق، حلوان، والسلاب بالقاهرة، وإنشاء محطة بمستشفى منفلوط بأسيوط.

وأضاف أن الوزارة أدخلت خدمات علاجية متطورة، مثل فصل البلازما في مستشفيات دمياط العام، سيدي غازي، الشيخ زايد المركزي، ميت غمر، وسوهاج العام، وتفعيل الغسيل الكلوي المستمر (CRRT) بأقسام الرعاية المركزة في مستشفيات الشيخ زايد وميت غمر والمنشاوي بالغربية، إلى جانب تفعيل الغسيل البريتوني بوحدتي بلبيس بالشرقية ومنية النصر بالدقهلية.

ولفت إلى تعزيز الدعم النفسي والتأهيلي لمرضى الكلى، من خلال توفير فرق متخصصة في الطب النفسي، العلاج الطبيعي، والتغذية العلاجية بمستشفيات الجيزة، وافتتاح قسم للدعم النفسي بمستشفى أخميم بسوهاج، لتقديم رعاية شاملة تغطي الجوانب الطبية والنفسية والاجتماعية.

