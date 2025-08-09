التنمية المحلية تبحث التعاون مع "Esri" لتطوير أطلس المدن المصرية

كتب- محمد نصار:

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المهندس سهيل العبد، رئيس قطاع تطوير الاستراتيجيات الدولية بشركة (Esri) العالمية المتخصصة في مجال نظم المعلومات الجغرافية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور المهندس حاسم حميدة، الرئيس التنفيذي بالشركة لشمال أفريقيا.

وخلال اللقاء، تقدمت وزيرة التنمية المحلية بخالص الشكر للمهندس سهيل العبد على الدعم الذي قدمته الشركة لوزارة التنمية المحلية خلال الفترة الماضية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات والاستفادة من نظم المعلومات الجغرافية والبرامج المختلفة التي تتيحها الشركة مما ساهم في حصول الوزارة على جائزة الإنجاز الخاص في مجال نظم المعلومات الجغرافية (SAG Award) لعام 2025، خلال مؤتمر مستخدمي (Esri) الدولي، والذي عُقد في مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

شهد اللقاء استعراض نتائج الاجتماع الذي عقدته وزيرة التنمية المحلية الأسبوع الماضي بحضور عدد من قيادات الوزارة ووفد من شركة "إزري" لمناقشة أهم مجالات ومقترحات التعاون المستقبلية بين الجانبين على مستوى الوزارة والمحافظات خلال الفترة المقبلة.

كما تطرق اللقاء إلى بحث آليات التعاون في تطوير أطلس المدن المصرية وتعزيز استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في رصد وتحليل المتغيرات المكانية وتقديم الدعم للوزارة في عدد من ملفات وبرامج العمل الحالية.

من جانبه، أكد المهندس سهيل العبد، أهمية دور وزارة التنمية المحلية في العديد من الملفات الخدمية الخاصة بالمواطنين بشكل يومي، واستعداد الشركة لبذل كل الجهود الممكنة بالتعاون مع الوزارة والمحافظات في إطار الخبرات الكبيرة للشركة في عدد من ملفات العمل المحلي ووضع حلول للمشكلات وتسهيل الخدمات العامة والنهوض بالمنظومة الجغرافية المكانية.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على مواصلة التنسيق بين الوزارة والشركة لإعداد بروتوكول تعاون مشترك يتيح تعظيم الاستفادة من تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية، سواء في التخطيط الحضري، أو متابعة تنفيذ المشروعات المحلية، وغيرها من ملفات وبرامج عمل وزارة التنمية المحلية.

