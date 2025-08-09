كتب- محمد نصار:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إنه يوجد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة، أنه يسود طقس شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية.

كما توجد فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من وسط وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى وجود نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

