تصدر السياح الروس.. ارتفاع نسب الإشغال بشرم الشيخ إلى 86%

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء ورئيس جمعية "مسافرون" للسياحة والسفر، أن نسبة الإشغال السياحي بمدينة شرم الشيخ وصلت إلى نحو 86% خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن حركة الطيران الوافدة تشهد تنوعًا ملحوظًا في الجنسيات.

وأوضح "عبداللطيف"، في تصريحات لمصراوي، أن ترتيب أكثر الرحلات الجوية القادمة إلى المدينة يتصدره الطيران الروسي، يليه الإيطالي، ثم الكازاخستاني، والبولندي، والروماني، والتركي.

وأضاف أن هناك أيضًا وفودًا سياحية من عرب 48 عبر المعبر، إلى جانب سياح من لبنان والسعودية (قادمين برًّا)، والجزائر، وبيلاروسيا، فضلًا عن رحلات من المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أقوى الجنسيات من حيث أعداد الزائرين هم الروس والإيطاليون والكازاخستانيون، وهو ما يعكس تنوع الأسواق السياحية ويعزز الحركة الوافدة إلى شرم الشيخ، في ظل استمرار تسيير رحلات مباشرة من العديد من الدول الأوروبية والآسيوية.

كان كشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 بلغ نحو 8.7 مليون سائح، بنسبة نمو تتراوح بين 22% إلى 23% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح الوزير أن المؤشرات الحالية تعكس توقعات قوية بتحقيق رقم قياسي في نهاية العام، يصل إلى نحو 18 مليون سائح، ليكون الأعلى في تاريخ السياحة المصرية.

وأكد شريف فتحي أن الخطط المستقبلية تستهدف رفع الطاقة السياحية تدريجيًا، مشيرًا إلى أن تحقيق 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030 أمر ممكن وفق المعطيات الراهنة.

وأضاف: "لكن هذا ليس الحد الأقصى لطموحاتنا، فمصر تستحق أن تستقبل ما بين 50 إلى 60 مليون سائح سنويًا على المدى البعيد".

