تبدأ من 20 ألف جنيه.. أسعار عمرة المولد النبوي الشريف 2026

كتب- محمد أبو بكر:

كشف أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، عن تفاصيل أسعار برامج عمرة المولد النبوي الشريف للعام 2025-2026 بدون احتساب سعر تذكرة الطيران.

أسعار عمرة المولد النبوي الشريف 2026

وأوضح "وحيد"، في تصريحات لمصراوي، أن أسعار البرامج الاقتصادية لن تقل عن 20 ألف جنيه شاملة تذاكر الطيران، بينما تبدأ أسعار برامج عمرة الخمس نجوم من 46 ألف جنيه.

الأوراق المطلوبة لحجز العمرة

في سياق متصل، أوضح محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، الأوراق المطلوبة لحجز برامج العمرة، حيث تشمل:

جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ السفر.

عدد صورتين شخصيتين بخلفية بيضاء وحديثة التصوير، مع الالتزام بارتداء الحجاب بالنسبة للسيدات.

شهادة صحية معتمدة من أحد مكاتب الصحة الحكومية، مرفق معها أصل إيصال سداد رسوم فحص الكبار.

المستندات اللازمة لاستخراج جواز السفر

كما أشار "عابد" إلى المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر، والتي تتضمن:

شهادة التجنيد أو مستند الإعفاء من الخدمة العسكرية للذكور.

بطاقة الرقم القومي سارية المفعول، مع تقديم عدد صورتين شخصيتين حديثتين بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

مستند يوضح الحالة الاجتماعية للإناث، مثل قسيمة الزواج أو الطلاق.

إيصال سداد رسوم استخراج الجواز وفق التعريفة المقررة.

المؤهل الدراسي في حال عدم تسجيله ببطاقة الرقم القومي.

وأكد أن جميع هذه المستندات يجب تقديمها إلى مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية، وذلك تمهيدًا لاستكمال إجراءات إصدار جواز السفر خلال المواعيد المحددة رسميًا.