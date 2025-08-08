نسبة الرسوب بلغت 80%.. تحرك برلماني لتغيير سياسات القبول بكليات الطب

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بسؤال إلى رئيس الوزراء ووزيرا التعليم العالي والتربية والتعليم لتغيير سياسات الالتحاق والقبول لطلاب الثانوية العامة فى كليات الطب بعد حالات الرسوم التى انتشرت بصورة مخيفة فى كليات الطب بالجامعات المصرية بصفة عامة وجامعات الصعيد بصفة خاصة.

وقال "أمين": إن انتشار ظاهرة الغش فى امتحانات الثانوية العامة هى السبب الرئيسى فى تدني مستوى طلاب كليات الطب ورسوبهم فى السنوات الأولى بهذه الصورة المفزعة، مطالباً بسرعة تشكيل لجنة من أساتذة كليات الطب لدراسة هذه الظاهرة ووضع ضوابط ومعايير وشروط حاسمة وواضحة للالتحاق بجميع الكليات الطبية خاصة ان هذه الكليات تتعلق بحياة المواطنين.

وتساءل أمين عن الأسباب الحقيقية وراء رسوب 720 طالبًا من أصل 1207 طلاب خاضوا اختبارات العام الجاري فى كلية الطب بجامعة أسيوط مما يعني أن نسبة الرسوب وصلت إلى 60 %؟ وفى جامعة جنوب الوادي تجاوزت نسبة الرسوب تتجاوز 70% بين طلاب الطب البشري ولم ينجح سوى 52 طالبًا في كلية طب الأسنان بنفس الجامعة، ما يشير إلى نسبة رسوب عالية بلغت 80%، أما في جامعة سوهاج فقد كانت نسبة الرسوب 34% في العام الماضي وكشفت البيانات الرسمية من جامعة سوهاج عن رسوب 454 طالبًا من أصل 965، مما يعكس نسبة رسوب كبيرة تصل إلى 47 % متسائلاً: لماذا لم تعلن هذه الجامعات عن أسباب ارتفاع نسبة الرسوب بهذه الكليات.

