"المتحدة" تتمنى الشفاء العاجل لأنغام: "ستعودين أكثر تألقا وإشراقا"

وجّهت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، رسالة دعم للفنانة الكبيرة أنغام، متمنية لها الشفاء العاجل بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخرًا، وذلك عبر بيان رسمي نشرته على حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي.

قالت الشركة في بيانها: «تتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بأصدق التمنيات بالشفاء العاجل للفنانة أنغام، صاحبة الصوت العذب والحضور المتفرّد، وأحد أبرز أعمدة الفن المصري والعربي المعاصر».

وأضافت: «إن الفنانة القديرة أنغام، التي أبهرت جمهورها على مدار عقود بإحساسها الراقي وأدائها الذي لامس القلوب، ستظل رمزًا للإبداع الغنائي الذي يعتز به كل محب للفن الأصيل، ونحن على يقين بأن عزيمتها ستقودها لتجاوز هذه الوعكة الصحية سريعًا، لتعود أكثر تألقًا وإشراقًا على خشبات المسارح وميكروفونات الطرب».

واختتمت الشركة بيانها بالدعاء للفنانة قائلة: «ندعو الله أن يمنّ عليها بالشفاء العاجل، لتواصل مسيرتها الفنية الثرية، وتبقى دائمًا صوتًا يسكن وجدان الملايين في مصر والوطن العربي.

