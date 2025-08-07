السبت المقبل.. انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثانى بالجيزة

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن الانتهاء من كافة الاستعدادات لانطلاق امتحانات الدور الثاني لشهادة الدبلومات الفنية 2025، والتي تبدأ يوم السبت الموافق 9 أغسطس الجاري، وتستمر حتى الثلاثاء 19 أغسطس، بمختلف النوعيات والتخصصات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي).

وأكد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالجيزة، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام بلغ 14319 طالبًا وطالبة، موزعين على 23 لجنة امتحانية على مستوى إدارات تعليم الجيزة.

وجاء توزيع الطلاب كالتالي:

5514 طالبًا صناعيًا

1060 طالبًا زراعيًا

7651 طالبًا تجاريًا

94 طالبًا فندقيًا

غرف عمليات واستراحات كاملة التجهيز

وفي إطار الاستعدادات التنظيمية، أشار وكيل الوزارة إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تعمل على مدار اليوم، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في الإدارات التعليمية، للتعامل الفوري مع أي معوقات قد تطرأ أثناء سير الامتحانات.

كما تم تجهيز 44 استراحة للمشاركين في أعمال الامتحانات، موزعة على 20 إدارة تعليمية، بينها 23 استراحة للرجال و21 للسيدات، مع التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الاستراحات واللجان.

تعليمات مشددة بمنع الهواتف المحمولة

وحذر عطية من اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة داخل اللجان، حتى وإن كانت مغلقة، مؤكدًا أن ذلك يُعد مخالفة صريحة قد تعرض الطالب للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانه.

للإطلاع على جداول الامتحانات يرجى الدخول علي الموقع الرسمي للوزارة من خلال الرابط التالي: هنا

