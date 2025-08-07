كتب- محمد أبو بكر:



تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الموقع المقترح لبدء أعمال الحفر الخاصة بمشروع توصيل دائرة الكهرباء الجديدة، والمقرر تنفيذها لتعزيز قدرة الشبكة الكهربائية المغذية لمحطة مياه جزيرة الدهب.



وأشار المحافظ، خلال جولته الميدانية، إلى أن الموقع يمثل نقطة انطلاق لمشروع الدفع النفقي الخاص بمد كابلات جهد 66 عالي، وذلك ضمن خطة متكاملة تنفذها المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية لتوفير مصادر تغذية كهربائية إضافية تضمن كفاءة واستمرارية تشغيل محطة المياه، وتجنب تكرار الأعطال التي شهدتها المحطة مؤخرًا.



ووجه النجار، مسؤولي الشركة المنفذة للمشروع، بضرورة التنسيق الكامل مع جميع الجهات المسؤولة عن مرافق الكهرباء والغاز ومياه الشرب، لمراجعة الشبكات والخطوط الأرضية، منعًا لحدوث أية أضرار أو أعطال فنية خلال تنفيذ المشروع.



كما شدد محافظ الجيزة على رئيس حي جنوب الجيزة بأهمية التنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة والشركة المنفذة، لاتخاذ التدابير الفنية اللازمة التي تضمن سلامة المرور، ونشر اللوحات الإرشادية والتحذيرية، خاصة أن الشارع محل الأعمال يُعد من المحاور الحيوية التي تربط بين عدد من الأحياء والمدن بالمحافظة.



وأكد المحافظ أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بتحسين كفاءة البنية التحتية الحيوية، وفي مقدمتها مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، مشيرًا إلى أن مشروعات التطوير تُنفذ وفق جداول زمنية دقيقة، وبالتنسيق المستمر مع الجهات التنفيذية لضمان جودة الأداء وسرعة الإنجاز، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



رافق المحافظ خلال الجولة كل من: محمد مرعي السكرتير العام المساعد، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، ومحمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، وأشرف تامر رئيس حي جنوب الجيزة.







