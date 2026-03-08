إعلان

أحمد موسى يعلق على إجراءات دول الخليج لمنع تصوير مشاهد العدوان عليها

كتب : حسن مرسي

01:06 ص 08/03/2026

أحمد موسى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه الإعلامي أحمد موسى التحية لدول الخليج العربي التي اتخذت إجراءات قوية بمنع التصوير للضربات والعدوان، واصفًا ذلك بأنه إجراء رادع وقوي.

وقال موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" إن من يخالف تعليمات منع التصوير أو يتداول الشائعات يتم القبض عليه، مؤكدًا حرصه الشخصي كإجراء ذاتي بعدم نشر أي شيء يحدث عند الأشقاء العرب بسبب الحرب الحالية، والالتزام بالبيانات الرسمية فقط، لأن "ما يمسهم يمسنا ونحن ضد العدوان عليهم".

وأضاف أن كل شخص لازم يكون خايف على بلده، والمقيم يحترم البلد الموجود فيها، مشيرًا إلى أن مصر تستضيف نحو 10 ملايين ضيف يجب عليهم الحفاظ على أمن البلد وعدم الإساءة إليها.

وتابع أن هناك ضرورة لإجراءات رادعة ضد أي شخص يفبرك فيديوهات أو يتداول معلومات دون مصدر رسمي، مطالبًا المواطنين بامتلاك الوعي وعدم التورط في الإساءة لبلدهم أو ترويج الشائعات.

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن التريند يدمر دولًا ويكون كلامًا فارغًا، وكفى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لهدم البلد وترويج الشائعات، مشيرًا إلى أن الأسعار لم تزد حتى الآن، وأي زيادة محتملة ستُعلن ببيان رسمي من الدولة.

أحمد موسى: تكريم تركي آل الشيخ لـ فاروق حسني يجسد متانة الروابط بين القاهرة

أحمد موسى يهاجم مقترح فصل العاصمة الإدارية عن القاهرة: "مشروع خطر"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد موسى دول الخليج حرب إيران إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأعلى تقييمًا.. ماذا قدم عمر مرموش أمام نيوكاسل يونايتد؟
رياضة عربية وعالمية

الأعلى تقييمًا.. ماذا قدم عمر مرموش أمام نيوكاسل يونايتد؟
ترامب يعلق على مساعدة روسيا لإيران.. ماذا قال؟
شئون عربية و دولية

ترامب يعلق على مساعدة روسيا لإيران.. ماذا قال؟
مستشهدًا بـ"أذان الديك".. علي جمعة يرد علي المشككين في وقت الفجر في مصر
جنة الصائم

مستشهدًا بـ"أذان الديك".. علي جمعة يرد علي المشككين في وقت الفجر في مصر
ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم سيارة بنك الدم وملاكي في المنيا
أخبار المحافظات

ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم سيارة بنك الدم وملاكي في المنيا
صور وفيديو| "الحسن والحسين" أصغر إمامين للقبلة في محراب الجامع الأزهر
جنة الصائم

صور وفيديو| "الحسن والحسين" أصغر إمامين للقبلة في محراب الجامع الأزهر

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: أسرنا عددًا من الجنود الأمريكيين