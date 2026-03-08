وجه الإعلامي أحمد موسى التحية لدول الخليج العربي التي اتخذت إجراءات قوية بمنع التصوير للضربات والعدوان، واصفًا ذلك بأنه إجراء رادع وقوي.

وقال موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" إن من يخالف تعليمات منع التصوير أو يتداول الشائعات يتم القبض عليه، مؤكدًا حرصه الشخصي كإجراء ذاتي بعدم نشر أي شيء يحدث عند الأشقاء العرب بسبب الحرب الحالية، والالتزام بالبيانات الرسمية فقط، لأن "ما يمسهم يمسنا ونحن ضد العدوان عليهم".

وأضاف أن كل شخص لازم يكون خايف على بلده، والمقيم يحترم البلد الموجود فيها، مشيرًا إلى أن مصر تستضيف نحو 10 ملايين ضيف يجب عليهم الحفاظ على أمن البلد وعدم الإساءة إليها.

وتابع أن هناك ضرورة لإجراءات رادعة ضد أي شخص يفبرك فيديوهات أو يتداول معلومات دون مصدر رسمي، مطالبًا المواطنين بامتلاك الوعي وعدم التورط في الإساءة لبلدهم أو ترويج الشائعات.

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن التريند يدمر دولًا ويكون كلامًا فارغًا، وكفى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لهدم البلد وترويج الشائعات، مشيرًا إلى أن الأسعار لم تزد حتى الآن، وأي زيادة محتملة ستُعلن ببيان رسمي من الدولة.

