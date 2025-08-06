تامر أمين: لا توجد أحزاب تمتلك أفكاراً جادة للإصلاح المجتمعي

كتبت -داليا الظنيني:

أشاد الإعلامي تامر أمين بالانتخابات الأخيرة لمجلس الشيوخ، مؤكداً أنها جرت في أجواء منظمة وشهدت إقبالاً جماهيرياً ملحوظاً.

وأشار خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة النهار إلى أن الأحزاب السياسية قدّمت نموذجاً إيجابياً في المشاركة، معبرة عن روح الوطنية والمواطنة.

وانتقد تامر أمين غياب رؤية إصلاحية حقيقية لدى بعض الأحزاب، قائلاً: لا توجد أحزاب تمتلك أفكاراً جادة للإصلاح المجتمعي، ولا أحد يهتم بتربية الجيل الجديد أو تعزيز القيم الأخلاقية.

وفي سياق متصل، دعا أمين الأحزاب إلى ضرورة طرح رؤى واضحة ومشاريع عملية لمعالجة التحديات المجتمعية، مؤكداً أن مسؤوليتها لا تقتصر على العمل السياسي فحسب، بل تشمل أيضاً تحسين حياة المواطنين وتحقيق طموحاتهم.

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