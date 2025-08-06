قانون الإيجار القديم.. الحكومة توضح موقف المباني الأثرية والتراثية

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن أى مبنى مسجل ذو طابع أو قيمة تراثية أو أثرية لن يسمح للملاك بالتعامل معه أو هدمه.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يتابع السوشيال ميديا وأن الحكومة تعد بشأن قانون الإيجار القديم وأن ذلك شئ سيحدث خلال 7 سنوات وأن الحكومة لن تكون متواجدة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي له بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن ذلك الموضوع غير مرتبط بالحكومة الحالية او رئيسها أو أشخاص، بل التزام دولة، وعندما تضعه الحكومة والدولة تكون باقي الحكومات ملتزمة به، فهو التزام دولة وليس مجموعة موجودة في فترة زمنية معينة.

وتابع: أن ذلك التزام من الحكومة والدولة المصرية، وأؤكد أن ذلك التزام من الحكومة والدولة المصرية، قائلًا:"الرئيس السيسي أكد أننا لن نترك مستحقًا لسكن يقع في دائرة القلق".

وأكمل: وجهت المجلس بكل الوزراء المعنيين بالبدء فورًا في الخطوات التنفيذية لتفعيل هذا الأمر.