كتب- أحمد جمعة:

أطلقت هيئة الإسعاف المصرية حملة تدريبية مكبرة، شهدت تدريب 662 من العاملين بعدد 47 محكمة بكافة أرجاء الجمهورية على برامج دعم وإنقاذ الحياة والإسعافات الأولية، وذلك في ضوء المساعي الحثيثة التي تقودها هيئة الإسعاف المصرية لنشر الثقافة الإسعافية بين جموع المواطنين، مع التركيز على دعم الكوادر البشرية بالمؤسسات الحكومية التي تقدم خدماتها للجمهور وتشهد كثافات بشرية، ببرامج الإسعافات الأولية لتمكينهم من مجابهة أي طارئ أو عارض صحي قد يشهدوه.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل.

وأكد الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، أن هيئة الإسعاف حملت على عاتقها نشر ذلك الشق التوعوي ضمن رسالتها المجتمعية بين جموع المواطنين، ونجحت خلال العام الماضي فقط في تدريب ما يفوق الثلاثين ألف مواطن من كافة الفئات العمرية، بأماكن التجمعات بالمدارس والجامعات والأندية ودور العبادة، كما شملت البرامج التدريبية ترسيخ مفهوم المستجيب الأول في عدد من الوزارات والهيئات الحكومية مثل وزارة الري، والعمل، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وغرف الأزمات بالمحافظات.

وأعلن الدكتور محمد الشربيني، رئيس الإدارة المركزية للتدريب بهيئة الإسعاف المصرية، أن هيئة الإسعاف المصرية حشدت أكثر من ٦٠ مدربًا معتمدًا من الكوادر الإسعافية والطبية لتنفيذ ذلك البرنامج التدريبي المكثف، والذي جرت فعالياته في كافة محافظات الجمهورية يوم السبت الماضي، وفي توقيت متزامن، والذي تضمن نبذة عن تاريخ الإسعاف المصري، وسبل التعامل مع كافة الحالات المرضية الطارئة، وتصحيحًا لبعض المفاهيم الطبية الخاطئة، وسبل التواصل مع الإسعاف وجهات الطوارئ، وآلية عمل الإنعاش القلبي الرئوي.

وحرص عدد من القضاة ورؤساء المحاكم على حضور البرنامج التدريبي، وتوجيه الشكر لهيئة الإسعاف المصرية على تلك الخطوة الإيجابية التي تعكس تضافر وتكامل جهود مؤسسات الدولة بما يخدم صالح المواطن.