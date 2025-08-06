كتبت- داليا الظنيني:

ناقش الإعلامي شريف عامر في حلقة الليلة من برنامجه "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، قضية الالتحاق بالمدارس الخاصة وما يُثار حول استغلال بعضها لأولياء الأمور.

واستضاف البرنامج عددًا من أولياء الأمور لطرح آرائهم حول هذه القضية التعليمية المهمة.

وأوضح أحد أولياء الأمور أن الإقبال المتزايد على المدارس الخاصة يرجع إلى سمعتها في تقديم تعليم متميز، مشيرًا إلى أن أولياء الأمور يعتمدون في تقييم جودة المدرسة على عدة معايير، منها؛ النتائج المعلنة للطلاب في الامتحانات الرسمية وآراء أولياء الأمور عبر المجموعات والمنصات الاجتماعية، والتي تكشف عن مستوى التعليم وجودته.

وأضاف أحد أولياء الأمور قائلا أن المدارس الخاصة تسعى دائمًا للحفاظ على سمعتها الأكاديمية، وحرصها على تقديم تعليم ممتاز، مؤكدًا أن العديد منها يضع الرسالة التعليمية نصب عينيه، وليس الربح المادي فقط.

وتابع: هناك تفاوتا كبيرا في المصروفات بين أنواع المدارس الخاصة، موضحًا أن مدارس اللغات والمدارس العربي تخضع لرقابة الدولة في تحديد مصروفاتها، بينما المدارس الدولية تتمتع بمرونة أكبر في تحديد الرسوم، حيث تصل مصروفات بعضها إلى مليون جنيه سنويًا، مما أثار تساؤلات حول كيفية توزيع هذه الأموال، مثل رواتب المدرسين الأجانب وحوافزهم، وقيل إن بعض المدرسين يشترطون فيلا وسيارة.

وردّ عامر على هذه النقطة بمزحة، قائلًا: "المدرس الأجنبي قد يحصل على راتبٍ يُمكنه من شراء سيارة أو فيلا!"، في إشارة إلى الفجوة الكبيرة بين تكاليف التعليم الدولي والعام.

اقرأ أيضًا:

أمر طرد.. حالات الإخلاء الفوري لوحدات الإيجار القديم بعد إقراره

السيسي يستقبل رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية في قصر الاتحادية