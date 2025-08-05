"الوطنية للانتخابات": لا مد في التصويت.. وهذا موقف "البطاقات المنتهية"

كتبت - داليا الظنيني:

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن لجان الاقتراع في بعض المحافظات، مثل سوهاج والمنيا وأسيوط، تشهد إقبالًا كبيرًا، مما استدعى توفير بطاقات إضافية للناخبين.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "برلمان الوطن"، المذاع على قناة "المحور"، أن الإقبال الملحوظ في انتخابات مجلس الشيوخ لهذا العام يعكس الوعي المتزايد لدى الناخب المصري، مبينًا في الوقت ذاته التزام الهيئة بالمواعيد المحددة لعملية التصويت، وعدم وجود نية لمد فترة الانتخابات.

كما أوضح بنداري أن الهيئة تعاملت مع بعض التحديات الميدانية، مثل حالات انتهاء صلاحية بطاقات الرقم القومي لبعض الناخبين، وتمكنت من تسهيل عملية التصويت لضمان مشاركة جميع المواطنين.