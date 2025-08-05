طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: أجواء حارة وفرص أمطار

كتب- محمد نصار:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه تشهد مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري أجواءً صيفية ممطرة.

وأضافت الهيئة، في بيان، قبل قليل، أن درجة الحرارة العظمى في الظل على القاهرة الكبرى اليوم تسجل نحو 35 درجة مئوية، مع طقس حار خلال ساعات النهار.

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