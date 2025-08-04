إعلان

وزير الأوقاف السابق يدلي بصوته في انتخابات "الشيوخ": الإقبال أسعدني

01:02 م الإثنين 04 أغسطس 2025

وزير الأوقاف السابق يدلي بصوته في انتخابات ''الشيو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أدلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، بصوته صباح اليوم، في انتخابات مجلس الشيوخ.

وقال وزير الأوقاف:"أديت اليوم الاثنين ٤ أغسطس ٢٠٢٥م الواجب الوطني في انتخابات مجلس الشيوخ وأسعدني الإقبال الجيد على التصويت وانتظام المواطنين أمام اللجنة الانتخابية".

وتابع:"أحث على المشاركة الإيجابية في أداء هذا الواجب الوطني بما ينم عن الوعي الوطني بالمخاطر والتحديات المحيطة بنا ويرسل رسالة واضحة للعالم كله بوقوف الشعب المصري الأصيل صفا واحدا خلف قيادته ورئيسه في مواجهة التحديات من جهة واستكمال مسيرة البناء والتعمير والتنمية من جهة أخرى.".

واختتم وزير الأوقاف السابق:"حفظ الله مصر وشعبها الكريم من كل مكروه وسوء".

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

رئيس الوزراء يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنته في الشيخ زايد- صور

شبورة كثيفة ورطوبة مرتفعة.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد مختار جمعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025 وزير الأوقاف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تراجع كبير في سعر الدولار تراجع كبير في سعر الدولار مقابل الجنيه
"التعليم العالي" تعلن الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2025
طقس الساعات المقبلة.. صور أقمار صناعية تكشف خريطة السحب
اعرف لجنتك في انتخابات الشيوخ 2025 (خطوة بخطوة)
إحنا في خطر كبير.. مجدي الجلاد: أخيرًا تحركت الدولة لفتح "بلاعة" التيك توك