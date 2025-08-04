وزير الأوقاف السابق يدلي بصوته في انتخابات "الشيوخ": الإقبال أسعدني

وزير الأوقاف السابق يدلي بصوته في انتخابات ''الشيو

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أدلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، بصوته صباح اليوم، في انتخابات مجلس الشيوخ.

وقال وزير الأوقاف:"أديت اليوم الاثنين ٤ أغسطس ٢٠٢٥م الواجب الوطني في انتخابات مجلس الشيوخ وأسعدني الإقبال الجيد على التصويت وانتظام المواطنين أمام اللجنة الانتخابية".

وتابع:"أحث على المشاركة الإيجابية في أداء هذا الواجب الوطني بما ينم عن الوعي الوطني بالمخاطر والتحديات المحيطة بنا ويرسل رسالة واضحة للعالم كله بوقوف الشعب المصري الأصيل صفا واحدا خلف قيادته ورئيسه في مواجهة التحديات من جهة واستكمال مسيرة البناء والتعمير والتنمية من جهة أخرى.".

واختتم وزير الأوقاف السابق:"حفظ الله مصر وشعبها الكريم من كل مكروه وسوء".

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