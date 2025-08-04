رئيس "الجبهة الوطنية" للمصريين: انزل وشارك في انتخابات "الشيوخ"

كتب- عمرو صالح:

أدلى الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، اليوم الإثنين، بمدرسة فاطمة عنان بالقاهرة الجديدة، مؤكدًا أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري تمثل واجبًا وطنيًّا ومسؤولية تقع على عاتق كل مواطن حريص على استقرار الوطن ومستقبله.

وقال الجزار: "نحن اليوم نمارس حقنا الدستوري من قلب الدولة المصرية، لنؤكد أن مصر تمضي بثبات في طريق الديمقراطية، وأن المشاركة الشعبية هي الحصن الحقيقي لمؤسسات الدولة".

وأضاف رئيس الحزب أن مجلس الشيوخ يلعب دورًا محوريًّا في إثراء الحياة النيابية، ودعم جهود الدولة في صياغة سياسات عامة رشيدة تُعلي من مصلحة الوطن، مشيدًا بالأجواء الانتخابية التي تعكس وعي المواطنين؛ خصوصًا فئة الشباب والمرأة، بضرورة التفاعل مع القضايا الوطنية.

واختتم الجزار تصريحه قائلًا: "رسالتي للمصريين: انزل وشارك، صوتك أمانة، ومشاركتك رسالة دعم لاستقرار الوطن ومؤسساته، في مواجهة كل مَن يسعى للتشكيك أو الإضرار بمسيرة الدولة المصرية".

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

رئيس الوزراء يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنته في الشيخ زايد- صور

شبورة كثيفة ورطوبة مرتفعة.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام