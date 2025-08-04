رئيس مجلس النواب يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ 2025

كتب - نشأت علي:

أدلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، صباح اليوم الإثنين، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة مصطفى كامل الإعدادية بمنطقة النزهة.

وتُجرى انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين بالداخل على مدار يومي 4 و5 أغسطس الجاري، وسط إجراءات تنظيمية وتأمينية مشددة، بإشراف الهيئة الوطنية للانتخابات.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية يوم 12 أغسطس 2025. وفي حال اللجوء إلى جولة الإعادة، تُجرى الانتخابات للمصريين بالخارج يومي 25 و26 أغسطس، على أن يُصوّت الناخبون في الداخل يومي 27 و28 من الشهر ذاته، وتُعلن النتيجة النهائية في 4 سبتمبر المقبل.

ويُدلي المواطنون بأصواتهم داخل 8,825 مقرًا انتخابيًا موزعة على مستوى الجمهورية، حيث خصصت الهيئة الوطنية للانتخابات 27 دائرة للنظام الفردي و4 دوائر لنظام القائمة. كما خُصصت 125 لجنة فرعية بالطوابق الأرضية لتسهيل التصويت لكبار السن وذوي الهمم، مع توفير كراسي متحركة لذوي الإعاقة الحركية.

وأكدت الهيئة أن الانتخابات تُجرى تحت إشراف قضائي كامل، ووفق أعلى معايير النزاهة والشفافية، مشددة على أن المشاركة في هذا الاستحقاق واجب وطني على كل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.