موعد صرف منحة المولد النبوي الشريف بعد زيادتها لـ1500 جنيه.. تفاصيل

03:35 م الأحد 31 أغسطس 2025

موعد صرف منحة المولد النبوي الشريف بعد زيادتها لـ1

كتب- محمد أبو بكر:

تستعد وزارة العمل خلال الساعات القليلة المقبلة لبدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك بعد رفع قيمتها من 500 جنيه إلى 1500 جنيه، في خطوة تهدف إلى دعم هذه الفئة وتخفيف الأعباء المعيشية عنها.

موعد صرف منحة المولد النبوي 2025

أوضح مصدر مسؤول بوزارة العمل، في تصريحات لمصراوي، أن صرف منحة المولد النبوي الشريف 2025-2026 سيبدأ خلال الساعات المقبلة مطلع شهر سبتمبر 2025.

وأكد أن جميع المستحقين سيحصلون على مستحقاتهم بشكل منتظم خلال فترة الصرف المقررة.

وشدد على أن الوزارة وضعت خطة لضمان وصول المنحة كاملة إلى جميع المسجلين ضمن قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، مع استمرار الصرف حتى الانتهاء من توزيعها بالكامل.

6 منح سنوية للعمالة غير المنتظمة

وتخصص وزارة العمل، ست منح مالية تصرف على مدار العام للعمالة غير المنتظمة، بتمويل مباشر من الحساب المركزي لرعاية وحماية هذه الفئة، وذلك في مناسبات دينية ووطنية واجتماعية مختلفة.

المناسبات التي تصرف خلالها المنح

تشمل قائمة المنح السنوية التي يحصل عليها المستفيدون من العمالة غير المنتظمة:

منحة شهر رمضان.

منحة عيد الفطر المبارك.

منحة عيد الأضحى.

منحة المولد النبوي الشريف.

منحة عيد الميلاد المجيد.

منحة عيد العمال.

وزارة العمل المولد النبوي الشريف
