3 إجراءات من الصحة لضمان سلامة الطعوم والأمصال.. بينها "خطط الطوارئ"

كتب- أحمد جمعة:

وجهت وزارة الصحة والسكان خطابًا إلى مديريات الشؤون الصحية بجميع المحافظات، شددت فيه على ضرورة ضمان سلامة وكفاءة "سلاسل التبريد" الخاصة بحفظ الطعوم والأمصال، تحسبًا لأي طارئ قد يطرأ نتيجة ضعف أو انقطاع التيار الكهربائي، وتفعيل "خطط الطوارئ" حال حدوث ذلك.

وأكدت الوزارة، في خطابها، أن الحفاظ على انتظام درجات الحرارة داخل مخازن وغرف التبريد يُعد أولوية قصوى لحماية المخزون الاستراتيجي من اللقاحات والأمصال.

وطالبت الوزارة المديريات الصحية بعدة إجراءات، أبرزها تنظيم نوباتجيات على مدار 24 ساعة لمتابعة درجات حرارة مخازن الطعوم على مستوى المديريات والإدارات الصحية، مع إرسال جداول النوباتجيات شهريًا لمسؤولي سلسلة التبريد بالوزارة.

كما وجهت بتكثيف الإشراف الميداني من قِبل الفرق الوقائية للتأكد من الالتزام بالجدول المقرر، وكفاءة عمل المولدات الكهربائية والمعدات المخصصة للتبريد، مع الإسراع في إجراء أعمال الصيانة الدورية لمعدات سلسلة التبريد، لضمان انتظام تشغيلها دون أعطال.

وشددت الوزارة على أن تنفيذ هذه التوجيهات سيتم تحت الإشراف المباشر لمديري المديريات الصحية، باعتبارها ركيزة أساسية في حماية الطعوم وحفظها وفقًا للمعايير القياسية.

