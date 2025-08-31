كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إصدار 1092 ترخيص تشغيل جديد وتجديد لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية ومراكز تجميع الألبان خلال شهر أغسطس، من بينها 427 تصريح مزاولة نشاط لتربية الماشية لصغار المربين.

وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس القطاع، إن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة ونائبه المهندس مصطفى الصياد، بهدف تيسير إجراءات التراخيص، ودعم الاستثمار، مع الالتزام باشتراطات الأمن والأمان الحيوي.

كما وافقت الوزارة على 791 تسجيلة أعلاف وإضافاتها (550 محلية و241 مستوردة)، إلى جانب إصدار 47 موافقة فنية لإقامة مشروعات حيوانية وداجنة جديدة بالظهير الصحراوي.

وفي إطار المشروع القومي للبتلو، أشار سليمان إلى اعتماد تمويلات جديدة بقيمة 337.8 مليون جنيه لصالح 194 مستفيدًا لتربية وتسمين نحو 2089 رأس ماشية، ليتجاوز إجمالي التمويل حتى الآن 10 مليارات جنيه استفاد منها أكثر من 45 ألف مربي بقرى "حياة كريمة".

وأضاف أن القطاع نفّذ أكثر من 60 حملة تفتيشية على مخازن الأعلاف وخاماتها بجميع المحافظات، أسفرت عن ضبط مخالفات وإعدام 23 طنًا من إضافات أعلاف غير مطابقة.

كما تمت الموافقة على تصدير منتجات حيوانية وداجنة (أعلاف أسماك، دواجن مجمدة، كتاكيت تسمين فائضة) إلى عدد من الدول العربية والأجنبية.

وشدد رئيس القطاع على أن جميع الخدمات والتراخيص أصبحت متاحة إلكترونيًا عبر المنصات الرقمية الرسمية، إلى جانب تكثيف الندوات الإرشادية وورش العمل لتدريب صغار المربين على أساليب التربية والتغذية الحديثة لرفع كفاءة الإنتاج وزيادة العائد الاقتصادي.

