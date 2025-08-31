إعلان

تعرف على مدة عمل المنفعة العامة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية

09:00 ص الأحد 31 أغسطس 2025

قانون الإجراءات الجنائية الجديد

كتب- عمرو صالح:

نصت المادة 465 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

ونصت المادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولًا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.

قانون الإجراءات الجنائية مدة عمل المنفعة العامة
