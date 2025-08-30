كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية لإصداره توجيهًا بأن تتراس المستشارة يارا عنبة عضوة النيابة الإدارية الإشراف القضائي على أعمال الجمعية العمومية لنادي "ورش سكك حديد أبو زعبل" في سابقة هي الأولى من نوعها كأول سيدة تنتدب لهذه المهمة.

وعبرت المستشارة أمل عمار، عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا التكليف الذى يؤكد حرص هيئة النيابة الإدارية على استكمال مسيرتها في تمكين ودعم الكفاءات النسائية من عضوات النيابة الإدارية وتنفيذًا لنهج الدولة نحو تعزيز دور المرأة وتمكينها في مختلف المجالات والذي يأتي مواكبًا للإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 مثمنة الدور الريادي لهيئة النيابة الإدارية بإعتبارها الهيئة القضائية التي تنفرد بأعلى نسبة تمثيل للسيدات حيث تتجاوز نسبة عضواتها ٤٢٪ من إجمالي الأعضاء وهو ما يعكس التزامها الراسخ بدعم المرأة وإتاحة الفرصة أمامها لتولي مواقع القيادة وصناعة القرار.

وتقدم المجلس بخالص التهاني إلى المستشارة يارا عنبة ويؤكد أنها نموذج مُشرف للمرأة المصرية في المجال القضائي وأن هذا القرار يجسد كفاءتها وتميزها وقدرتها على صناعة الفارق في أرفع مواقع المسؤولية متمنيًا لها تحقيق المزيد من التقدم والنجاح.