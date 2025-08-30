نشأت الديهي يكشف تفاصيل تهديد ناشطة إسرائيلية له بالقتل

كتبت- داليا الظنيني:

كشف الإعلامي نشأت الديهي، تفاصيل تهديده بالاغتيال من قبل ناشطة إسرائيلية تحرض الموساد عليه، بسبب هجومه على إسرائيل خلال الفترة الأخيرة بسبب ما يحدث في غزة.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، "احمل الجانب الإسرائيلي والإخوان أي أذى وأي عمل دنيء أتعرض له، أنا لا أملك مسدس ولكن أملك قلم هذا القلم يكتب رصاصات ولدى لسان أنطق به بالحق كارها وفاضحًا للباطل لا أملك إلا قلمي ولساني ويحاول الإخوان والصهاينة تهديدي بالقتل، والله الذي لا اله إلا هو نحن لا نقول إلا الحق وكل كلمة مدعمة بالأدلة".

وأضاف "فيه تعاون خفي بين جماعة الإخوان وإسرائيل وهذا تجلى في المظاهرات الأخيرة بما يشير بوضوح إلى مؤامرة وتعاون إسرائيلي إخواني، الإخوان في أشرس حملة ضد الدولة المصرية منذ سقوطهم في 30 يونيو رجعوا يهاجموا السفارات المصرية والإعلام المصري ومحاولة إحياء خلايا إخوانية.

وتابع "محمد الهامي هو سيد قطب هذا الزمان وهو أحد التكفيريين لهذا الزمان والذي أشم فيه رائحة تكفير للدين وأنا أطالب شيخ الأزهر إن يكلف لجنة علمية وورقة فقهية وأرجو من وزير الأوقاف أن يعد ورقة للرد على رسالة محمد الهامي فقهيا ولا يجب أن نسمح بأن هذا الكلام يعدي وخلاص".