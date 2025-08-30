حالة من الفوضى والذعر.. ناجٍ من حادث قطار مطروح يكشف تفاصيل الواقعة

كتبت- داليا الظنيني:

أكد أحمد مصطفى، أحد الناجين من حادث انقلاب قطار مطروح، أن الحادث وقع بشكل مفاجئ، مخلفًا عددًا من الضحايا والمصابين، مشيرًا إلى أن القطار كان يسير بسرعة طبيعية قبل أن يخرج عن مساره.

خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "على مسؤوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، قال مصطفى، إن الركاب شعروا بالرعب عندما سمعوا صوتًا غريبًا أعقبه انقلاب عربات القطار.

أوضح مصطفى أن القطار لم يصطدم بأي جسم خارجي، لكن صوتًا قويًا انبعث من القضبان قبيل خروجه عن المسار.

وأضاف، أن الركاب تفاجأوا بالانقلاب المفاجئ للعربات، مما تسبب في حالة من الفوضى والذعر بين الركاب.

وتابع أن أهالي مطروح والبدو قدموا دعمًا فوريًا واستثنائيًا للناجين، حيث هرعوا إلى موقع الحادث لتقديم المساعدة.

وأكد أن هذا التضامن ساهم في تخفيف وطأة الكارثة على الضحايا والمصابين، معبرًا عن امتنانه العميق لهم.

وأشار مصطفى إلى أن الحادث يستدعي تحقيقًا دقيقًا لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء خروج القطار عن مساره، خاصة أن السرعة كانت ضمن الحدود الطبيعية.