الجيزة: تحويل 8 مصارف غير مستغلة إلى محاور مرورية لخدمة المواطنين

عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الري والصرف الصحي ومياه الشرب، في إطار حرص المحافظة على دعم المشروعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وأكد المحافظ، أن ملفات الري والصرف ومياه الشرب تمثل أحد التحديات الكبرى أمام الجهاز التنفيذي، لما لها من أهمية في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات الحيوية للمواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز البيئة الصحية، وتوفير مقومات الحياة الكريمة.

وأوضح المحافظ، أن الجيزة تنفذ خطة متكاملة لمشروعات الري والصرف الصحي وفق جداول زمنية محددة، مؤكدًا أن تلك المشروعات تأتي ضمن أولويات الدولة لارتباطها المباشر بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية للمحافظة.

وناقش المحافظ الموقف التنفيذي للمشروعات والمعوقات التي تواجه التنفيذ، موجهًا بضرورة تذليلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما بحث أعمال الدراسات الخاصة بإنشاء محطات خلط عند تقاطع ترعة المنصورية مع مصرف المريوطية، وأخرى عند تقاطع مصرف الرمال مع ترعة المنصورية، موجّهًا بسرعة الانتهاء من الدراسات تمهيدًا لبدء التنفيذ.

وشدد المحافظ على أهمية حصر المصارف التي يمكن الاستغناء عنها لاستخدامها كمحاور مرورية بالتنسيق مع مديرية الطرق والصرف الصحي، موضحًا أنه سيتم دراسة الاستغناء عن 8 مصارف مردومة وغير مستغلة لإقامة محاور جديدة تسهم في توسعة الطرق وتسهيل حركة المرور.

كما استعرض الاجتماع الموقف الخاص بأعمال تدبيش ترعة المريوطية بطول 2.25 كم بدءًا من كوبري المنشية، إلى جانب استكمال أعمال رصف طريق المريوطية شمال محور الضبعة، مع متابعة رفع ونقل الردم والمخلفات من جانبي الترع والمصارف.

وفي استجابة لطلب أهالي طريق عبد الدايم – ترعة البطران بأبو النمرس بشأن تغطية الترعة، وجّه المحافظ بدراسة الموقف مع الجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب، مؤكدًا أن الاستجابة لاحتياجات المواطنين تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

وناقش الاجتماع كذلك الموقف الخاص بتغطية 500 متر من ترعة الحفرية، بما يتيح لمديرية الطرق بالمحافظة بدء أعمال رصف طريق الحفرية من مشتل البراجيل وحتى محور الفريق كمال عامر.

وأكد المحافظ أن مشروع تغطية ترعة الحفرية يعد من المشروعات الحيوية ذات الأهمية الكبرى، كونه محورًا مروريًا مهمًا يربط بين عدة مناطق، ويسهم في تخفيف الكثافات المرورية وتحسين السيولة على الطرق الرئيسية، فضلًا عن رفع كفاءة شبكة الطرق وخدمة حركة التنقل.

