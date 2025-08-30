كتب- محمد عبد الناصر:

أجرى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، جولة ميدانية اليوم السبت بمركز زفتى، استهلاها بتفقد محطة مياه نهطاي الارتوازية المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لمتابعة الموقف التنفيذي وأعمال التطوير التي شهدتها المحطة.

شهد الجولة، مسؤولو وزارة الإسكان، ومحافظة الغربية، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، إلى جانب ممثلي الشركات المنفذة وعدد من نواب البرلمان بالمحافظة.

واستعرض مسؤولو الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، البيانات الفنية للمحطة، التي تقام على مساحة 1128 مترًا مربعًا بطاقة تصميمية 4920 مترًا مكعبًا يوميًا، بينما يبلغ متوسط التشغيل الفعلي 2404 أمتار مكعبة يوميًا، لتخدم نحو 21 ألف نسمة من قرى نهطاي والغايدة والعزب المجاورة، عبر شبكات بطول 26 كيلومترًا.

وتضم المحطة 4 آبار ارتوازية بعمق 100 متر، وخزانًا علويًا بسعة 100 متر مكعب، و6 وحدات رفع، بالإضافة إلى مولد كهرباء احتياطي لضمان استمرارية التشغيل، مع الاعتماد على محطة زفتى المرشحة كمصدر بديل للتغذية. كما شملت أعمال التطوير تعديل خطوط الطرد من 6 بوصة إلى 8 بوصة لتعزيز كفاءة التشغيل.

وتم تنفيذ أعمال رفع كفاءة الموقع العام والمبنى الإداري، وإعادة تأهيل الخزان العلوي، وزيادة الطاقة التصميمية للمحطة بنسبة 105% من 2400 إلى 4920 مترًا مكعبًا يوميًا، إضافة إلى رفع عدد الآبار بنسبة 25% بعد تشغيل بئر غاطسة جديدة بطاقة 1300 متر مكعب يوميًا.

وساهمت هذه التطويرات في مضاعفة نصيب الفرد من المياه اليومية بنسبة 100%، إلى جانب زيادة أطوال الشبكات بنسبة 30% بعد التوسع من 20 إلى 26 كيلومترًا.

