كتب- محمد نصار:

رد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة والخبير في ملف المياه، على ما أثارته التصريحات الأخيرة بأن الحكومة تهدف إلى تخفيض استهلاك نصيب الفرد من المياه من 250 إلى 150 لترًا يوميًا، من مخاوف البعض من إصدار قرارات تحد من الاستخدامات المنزلية الحالية.

وقال "شراقي"، عبر حسابه على فيسبوك، إن الاستهلاك المنزلي على مستوى العالم يعد ضئيلًا مقارنة بالاستخدامات الزراعية والصناعية، بمتوسط 10% من إجمالي الاستخدامات المائية التي يذهب معظمها إلى الزراعة بين 50% في الدول الصناعية وأكثر من 90% في الدول النامية، وفي مصر 80%.

وأضاف: تضخ مصر سنويًا (2024) حوالي 11.1 مليار م3 في شبكات مياه الشرب، من حوالي 3050 محطة مياه شرب، بمتوسط 100 م3/ فرد سنويًا لعدد سكان 110 ملايين نسمة، بمعدل استهلاك يومي 274 لترًا، رغم أن هناك عددًا غير قليل في بعض القرى المصرية يستهلك مياه ليست من الشبكة القومية من خلال المياه الجوفية "طلمبات"، وهذا يعتبر استهلاك مرتفع جدًا بالنسبة لمتوسط الاستهلاك العالمي الذي يتراوح بين 100–150 لتر.

وتابع: الواقع أن ما يصل إلى المواطن ربما أقل من 100 لتر يوميًا، حيث يُفقد حوالي 25% منها من خلال التسريب من مواسير المياه لأسباب عديدة مثل وجود كسر أو تهالك الشبكة، مع استخدام كمية أخرى في عمليات البناء وري بعض الحدائق الصغيرة وغسيل السيارات والهدر المنزلي.

وأشار إلى أن الدولة تهدف، في إطار جهودها من تحسين كفاءة استخدام المياه المتاحة في مواجهة محدودية الحصة السنوية من المياه، والنمو السكاني المتزايد، إلى زيادة وعي المواطن لترشيد الاستهلاك في المزارع أو المنازل أو المصانع، وتحسين كفاءة منظومة شبكة مياه الشرب وتوزيعها، وتنفيذ خطط الإحلال والتجديد لتقليل الفواقد ليصبح الاستهلاك اليومي للفرد 150 لترًا دون أن يتأثر الاستهلاك الفعلي للمواطن.