أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد: انخفاض الحرارة وارتفاع رطوبة ملحوظ

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من الاعتدال في درجات الحرارة حيث تنخفض الحرارة عن الأسابيع السابقة.

وأضافت منار غانم، في تصريحات إعلامية، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى بين 34 و35 درجة، موضحة أن الكتل الهوائية قادمة من البحر المتوسط ومحملة بكميات كبيرة من بخار الماء، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة.

وأكدت أن نسبة الرطوبة تتجاوز 90% على السواحل الشمالية، وتصل إلى 85% في القاهرة الكبرى والوجه البحري، خاصة خلال فترات الليل، مشيرة إلى أن درجة الحرارة المحسوسة في القاهرة تصل إلى 37 درجة.

وأوضحت أن فترات النهار تشهد أجواء صيفية مستقرة، حارة رطبة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، بينما ترتفع درجات الحرارة بشكل أكبر في جنوب البلاد لتسجل 44 درجة مئوية، فتكون الأجواء شديدة الحرارة.

وأشارت إلى أن ساعات الليل تسيطر عليها أجواء مائلة للحرارة رطبة في معظم المحافظات، غير أن التواجد في الأماكن المفتوحة يساعد على الشعور بنسمات هواء معتدلة.

وتابعت: فرص سقوط الأمطار الرعدية مستمرة على الوادي الجديد ومدينة أبو سمبل، وقد يكون هناك حركة رياح محملة بالأتربة على تلك المدن.

