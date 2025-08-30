كتب- محمد أبو بكر:

قال اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إن معبر رفح البري لم يُغلق من الجانب المصري في أي وقت، مؤكدًا أنه مخصص لعبور الأفراد وليس لنقل البضائع أو الشاحنات.

وأضاف محافظ شمال سيناء، خلال استقبال وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي، أن مصر استقبلت مصابين من غزة عبر المعبر، وقدمت لهم خدمات طبية متكاملة منذ لحظة وصولهم، موضحًا أن هناك 3 خطوط لنقل الجرحى: الأول داخل شمال سيناء، والثاني في محافظات قريبة مثل الإسماعيلية أو بورسعيد، والثالث يمتد إلى القاهرة.

وأشار محافظ شمال سيناء، إلى أن أعضاء الوفد الأمريكي يمكنهم دخول معبر رفح ورؤية حجم الضرر الذي لحق بقطاع غزة بشكل مباشر، بدلًا من الاكتفاء بتلقي المعلومات، لافتًا إلى أن مصر كانت تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر المعبر خلال فترات وقف إطلاق النار، مع استقبال نحو 150 شخصًا يوميًا.

وأوضح اللواء خالد مجاور، أن الفلسطينيين الذين تلقوا العلاج في مصر أبدوا حماسهم للعودة إلى قطاع غزة حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن الدولة المصرية تضع تقديم الرعاية الطبية للمصابين على رأس أولوياتها.

ووصل وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي إلى معبر رفح بمحافظة شمال سيناء لمتابعة الجهود المصرية في إدخال المساعدات إلى غزة.

يضم الوفد السيناتور كريس فان هولن، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، والسيناتور جيف ماركيلي، عضو اللجنة ذاتها وعضو اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس.. أجواء شديدة الحرارة جنوبًا وأمطار على عدة مناطق

وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي يصل معبر رفح

انتظام خدمات شحن عدادات الكهرباء بشركة جنوب القاهرة

انتخابات مجلس الشيوخ.. متى يتم استخراج كارنيهات العضوية للفائزين؟