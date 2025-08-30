مباشر.. وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي يصل معبر رفح البري

كتب- محمد أبو بكر:

وصل، قبل قليل، وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي إلى معبر رفح البري لتفقد المعبر والمساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة.

وأكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن الجانب المصري من معبر رفح لم يُغلق أبدًا، وأن معبر رفح البري مخصص لعبور الأفراد وليس لنقل البضائع والمساعدات.

ومن المقرر أن يقوم الوفد بزيارة معبر رفح وتفقد مخازن المساعدات.

