مباشر.. وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي يصل معبر رفح البري

11:33 ص السبت 30 أغسطس 2025

معبر رفح البري

كتب- محمد أبو بكر:

وصل، قبل قليل، وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي إلى معبر رفح البري لتفقد المعبر والمساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة.

وأكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن الجانب المصري من معبر رفح لم يُغلق أبدًا، وأن معبر رفح البري مخصص لعبور الأفراد وليس لنقل البضائع والمساعدات.

ومن المقرر أن يقوم الوفد بزيارة معبر رفح وتفقد مخازن المساعدات.

مجلس الشيوخ الأمريكي معبر رفح البري قطاع غزة محافظ شمال سيناء خالد مجاور
