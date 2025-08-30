"تنفيذي الجيزة" يوافق على مشروعات جديدة لخدمة قطاعات التعليم والصحة

كتب- محمد نصار:

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة، برئاسة المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على عدد من الطلبات المخصصة لمشروعات النفع العام، وذلك في إطار خطط المحافظة للتوسع في تقديم الخدمات الطبية والتعليمية بعدد من الأحياء والمراكز والمدن.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي، الذي ناقش الطلبات المقدمة لبيان مدى استيفائها للاشتراطات القانونية والفنية، حيث تضمنت الموافقات ما يلي:

التبرع بقطعة أرض بمساحة 2100 م² (رقم 31 حوض الجزيرة نمرة 4) بمدينة الصف لإقامة مدرسة تعليم أساسي.

قبول التبرع بقطعة أرض بمساحة 1400 م² بناحية البرغوثي بالعياط لإقامة معهد فتيات أزهري (ابتدائي – إعدادي).

الموافقة على تغيير استخدام قطعة أرض فضاء كائنة بـ 37 شارع السودان بحي العجوزة من سكني إلى طبي، لإقامة مستشفى جديد.

وفي إطار جهود المحافظة للتخلص الآمن من المخلفات، وافق المجلس أيضًا على الموقع المقترح لإقامة مركز متكامل لمعالجة النفايات الطبية، وتخصيصه لصالح مديرية الشئون الصحية بالجيزة.

ووجّه المحافظ بسرعة البدء في الدراسات البيئية للموقع، ومخاطبة وزارة الصحة والسكان لسرعة إدراج المشروع وبنيته التحتية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

اقرأ أيضًا:

أجواء حارة وأمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

بعد تخفيض الفائدة 2%.. هل تنخفض أسعار الأجهزة الكهربائية بالأسواق؟