شهدت ليلة الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت 30 أغسطس 2025 على معظم أنحاء البلاد.

شهدت حديقة الحيوان بالجيزة، تنظيم احتفالية ليلية بمنطقة الجبلاية، وذلك في اطار المعالم الأثرية داخل الحديقة قبل افتتاحها الرسمي المرتقب خلال الفترة المقبلة.

شنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة، حملة تفتيش مفاجئة على مخازن الأعلاف بمحافظة سوهاج، وذلك في إطار جهودها المكثفة لمكافحة تداول الأعلاف المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات.

علق الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، على قرار البنك المركزي، بتخفيض سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض وذلك في خامس اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2025.

علق الإعلامي عمرو أديب، على الأزمة المثارة حول أرض نادي الزمالك بـ6 أكتوبر، مؤكدًا على ضرورة التعامل مع الملف بحكمة تعلو على مجرد تطبيق القانون بشكل حرفي.

تقدم الدكتور محمد البلاصي طبيب النساء والتوليد، باعتذار رسمي وذلك بعد ظهوره في فيديو يرقص ممسكاً بمولود حديث الولادة من رقبته مما أثار حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حفل تخرج دفعة جديدة من خريجي فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين، وذلك نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.