حدث منتصف الليل| "خطة النواب" تعلق على تخفيض الفائدة.. وطبيب الرقص مع المولود يتقدم باعتذار
كتب- عمرو صالح:
شهدت ليلة الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:
أجواء حارة وسحب منخفضة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غدًا السبت
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت 30 أغسطس 2025 على معظم أنحاء البلاد.
بينها الكوبري المعلق والجبلاية.. 15 صورة لاحتفالية حديقة الحيوان الليلية
شهدت حديقة الحيوان بالجيزة، تنظيم احتفالية ليلية بمنطقة الجبلاية، وذلك في اطار المعالم الأثرية داخل الحديقة قبل افتتاحها الرسمي المرتقب خلال الفترة المقبلة.
"الزراعة": ضبط مخزنين للأعلاف المغشوشة في سوهاج
شنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة، حملة تفتيش مفاجئة على مخازن الأعلاف بمحافظة سوهاج، وذلك في إطار جهودها المكثفة لمكافحة تداول الأعلاف المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات.
أول تعليق من "خطة النواب" على تخفيض أسعار الفائدة 2%
علق الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، على قرار البنك المركزي، بتخفيض سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض وذلك في خامس اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2025.
عمرو أديب يناشد الرئيس السيسي التدخل لحل أزمة أرض الزمالك
علق الإعلامي عمرو أديب، على الأزمة المثارة حول أرض نادي الزمالك بـ6 أكتوبر، مؤكدًا على ضرورة التعامل مع الملف بحكمة تعلو على مجرد تطبيق القانون بشكل حرفي.
أخطأت التقدير.. طبيب الرقص مع المولود يتقدم باعتذار رسمي
تقدم الدكتور محمد البلاصي طبيب النساء والتوليد، باعتذار رسمي وذلك بعد ظهوره في فيديو يرقص ممسكاً بمولود حديث الولادة من رقبته مما أثار حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وزير الزراعة يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من خريجي الأكاديمية العربية بمدينة العلمين
شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حفل تخرج دفعة جديدة من خريجي فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين، وذلك نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
